L'Islande : la destination fraîcheur de l'été

À un peu plus de trois heures de vol de Bruxelles, nous voilà transportés au milieu des volcans, fjords et grandes étendues sauvages. Les paysages sont à couper le souffle et nous rappellent étrangement les décors de séries et films les plus connus. Avec ses 10 à 15 degrés de moyenne en août, c'est le moment de se reconnecter fraîchement avec la nature.