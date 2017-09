La "Belgophobie" de Baudelaire

"Dois-je remercier Dieu de m'avoir fait français et non belge?" Le séjour bruxellois de Charles Baudelaire à la fin de sa vie, et sa haine des Belges immortalisée par des écrits au vitriol, sont au coeur d'une exposition qui ouvre jeudi pour six mois dans la capitale belge.