La Chine et son folklore débarquent à Liège

Du 15 au 18 juin, une quinzaine de chalets décorés aux couleurs de la Chine seront installés sur la place Saint-Lambert, a précisé lundi Katty Firquet, députée provinciale en charge des relations extérieures.

Chinatown a pour vocation de faire découvrir aux Liégeois les attraits de la province du Fujian, notamment les spécialités culinaires. Parmi les animations au programme, citons des démonstrations de danses traditionnelles ou d'arts martiaux, des conférences, une exposition de photos, des ateliers de calligraphie ou encore des initiations à la médecine traditionnelle et aux massages. Une délégation officielle de Fujian sera reçue au palais provincial le 15 juin.

Seront notamment représentées, des entreprises désireuses de connaître les possibilités d'investissements en province de Liège. Des déplacements sont prévus dans les communes d'Aywaille et de Limbourg, le 17 juin, en vue d'approfondir les échanges avec, respectivement, le district de Taining et la ville de Zhangzhou du Fujian et ainsi aboutir à des signatures d'accords de jumelage.