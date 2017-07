La côte belge en six adresses pas comme les autres

Huyze Elimonica à Ostende, une maison de la fin du 19e siècle avec tout le confort moderne

Cette adresse regorge d'art et d'antiquité. Un immense lustre au plafond, un parquet authentique et un grand feu ouvert attendent les clients de cette Huyze Elimonica cachée au coeur d'Ostende. L'endroit doit son nom à la mère du propriétaire, Filip Deschacht. Cette maison typique de la belle époque est B&B fort apprécié grâce à son ambiance si particulière et reposante. Mais aussi parce qu'il est extrêmement bien situé.

La maison classée a été achetée par le couple en 2006 et a été rénovée à l'identique avec des matériaux d'époque. Les travaux ont duré trois ans. Depuis 2010, les clients peuvent loger dans une des trois chambres disponibles, dont 2 suites. Elle dispose de tout le confort moderne. Salle de bains privée, peignoirs et articles de toilette signés Bvlgari.

L'endroit dispose aussi d'un parking privé, ce qui est un atout appréciable à Ostende où il n'est pas toujours aisé de se parquer.

Le matin, il est possible de profiter d'un petit déjeuner royal et, par beau temps, les portes s'ouvrent sur un très agréable jardin. Tout cela à seulement 500 mètres de la plage.

Euphrosina Beernaertstraat 39, 8400 Ostende

Evergreen B&B, Coxyde, un charmant cottage

A un jet de pierre de la plage de Coxyde se trouve cette charmante villa typique de la côte. Cette habitation de style cottage anglais dispose de trois chambres qui ont chacun leur style et leur propre terrasse. Celle qui répond au doux nom de "sea view" propose en bonus un accès direct au coucher de soleil. Le jardin qui entoure la propriété cache aussi un sauna, un terrain de pétanque et plusieurs terrasses et patios. Le petit-déjeuner est lui aussi une merveille puisqu'il propose smoothies, bouchées aux fruits et aux légumes, buffet de fromage et charcuterie fine ainsi qu'un large assortiment de pain. Sans oublier les crêpes maison.

Koninklijke Baan 197, 8670 Coxyde

Wake up in art, Knokke: dormir entouré d'art

Se réveiller au milieu d'une galerie d'art, c'est possible depuis trois ans au "Wake up in art", l'un des endroits orignaux pour ceux qui souhaitent séjourner à Knokke. L'artiste Freddy Van Parys est à l'origine de ce projet qui souhaite rendre l'art plus accessible. Il a transformé une ancienne galerie en y ajoutant un espace pour dormir. Les oeuvres restent visibles de la rue. En ce moment, c'est l'artiste Daniël Dewaele qui est exposé. À côté de cela il y a aussi une expo permanente qui est, elle, uniquement réservée aux clients qui y logent.

Le studio avec cuisine a été décoré avec des pièces design notamment signées par Alain Monnens, Jos Devriendt et Ann Demeulemeester.

Il est possible de prendre son petit déjeuner à l'Hotel Van Bunnen qui se trouve à quelques pas de là.

Van Bunnenlaan 50, 8300 Knokke-Heist

Homeboat à Nieuport: Glamping sur l'eau

Il est possible de louer un bateau à la Westhoek Marina de Nieuport. Ce studio flottant dispose de tout le luxe possible et offre une vue à 270° sur l'eau et la nature environnante.

Construit dans le style Bauhaus, il possède une cuisine, un salon cosy, une belle salle de bain et deux chambres. Aussi bien le centre de la station que la plage sont tout proche.

Westhoek Marine, Brugse Vaart in Nieuport

Het Zilte zand à Westende, une villa art déco

Non loin de Westende se trouve la pittoresque villa art déco des années 20. Ce B&B dégage un parfum de calme et de romantisme. La décoration intérieure rappelle la campagne française avec ses lambris et son parquet. L'ensemble offre un camaïeu de blanc et de gris très réussi.

L'étage inférieur offre un espace bien-être et un sauna ainsi qu'une cabine à infrarouge. La façade arrière s'ouvre sur une orangerie qui apporte air et lumière. Mais aussi une vue unique sur les polders qui bordent la propriété.

Cerise sur le gâteau, les clients ne tarissent pas d'éloges sur les très charmants propriétaires que sont Marina en Jos. A votre arrivée, vous recevez un verre de bienvenue. Et la journée commence avec un menu royal à trois plats.

Duinenlaan 112, 8434 Westende

Hotel du Parc à Ostende, la nostalgie avec une touche de classe

À côté des nombreuses petites adresses de charmes, la côte propose aussi des valeurs sûres qui ont traversé les âges tout en gardant intact leur standing. L'Hôtel du Parc est une de ces adresses. A ses débuts en 1906 il était de style néoclassique. Dans les années 20, les propriétaires décident de le rénover entièrement pour en faire un monument de l'art déco. Pendant la guerre, il fut occupé par les Allemands. Ces heures noires vont aussi connaître leur moment romantique puisque la fille du propriétaire y rencontre son futur mari durant l'une des nombreuses alertes. L'hôtel va rouvrir ses portes après la guerre, mais sera vendu à la mort du propriétaire. 30 ans plus tard, l'hôtel revient dans les mains de la famille. Il sera alors complètement restauré en gardant son cachet d'origine. La brasserie attenante vaut-elle aussi la visite. Surtout qu'on n'est qu'à 10 mètres de la plage.