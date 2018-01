La foire internationale d'art Brafa s'ouvre ce week-end à Tour & Taxis

L'oeuvre choisie spécialement par Christo pour la Brafa s'intitule "Three Store Fronts" (1965-66). Elle représente des devantures de magasins, qui rappellent les dimensions gigantesques de l'architecture de New York, où Christo et sa compagne Jeanne-Claude ont vécu. L'installation mesure plus de 14 mètres de long et 2,5 mètres de haut, ce qui en fait la plus grande oeuvre jamais accueillie à la Brafa.

La foire rassemblera 133 exposants, autant que l'an dernier. Environ 40% sont belges. Cette édition accueillera 13 nouvelles enseignes, parmi lesquelles la galerie bruxelloise d'art contemporain Gladstone, cinq galeries parisiennes (galerie Chastel-Maréchal, galerie Maeght, Renaud Montméat, galerie de la Présidence et galerie Ratton), trois venues de Londres (ArtAncient, Osborne Samuel Gallery, Repetto Gallery) et deux de Barcelone (galeria Bernat et Guilhem Montagut Gallery).

"On cherche toujours à conquérir de nouveaux publics", explique Bruno Nélis, porte-parole de la Brafa. "On a un public fidèle mais on essaie de se projeter dans le futur. La foire s'est tournée ces dernières années vers l'art moderne et l'art contemporain, qui y sont plus présents qu'auparavant. Notre challenge est d'être toujours le reflet le plus fidèle possible du marché."

Le tableau "L'Oracle" peint en 1931 par René Magritte (Boon Gallery) est une des oeuvres phare de cette édition, à côté de la toile "La chasse au cerf par Diane et ses nymphes" de Rubens, retrouvée durant l'été 2015 à Paris dans une vente aux enchères.

Pour les Brafa Art Talks, neuf conférences sont programmées. Il y aura notamment un exposé sur le peintre français Henri Matisse et son héritage des peintres du nord, un autre sur les secrets des oeuvres russes anciennes, une conférence sur Magritte et un débat sur les cabinets de curiosité, de petites salles aux trésors amassés par des collectionneurs.

L'ambiance sonore de la foire sera confiée à la radio flamande La Classica, spécialisée dans la musique classique.