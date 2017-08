La Grand-Place parée de 100 000 fleurs ce week-end

Une agréable odeur habite l'Hôtel de Ville. La visite débute par un grand escalier habillé de bambous, d'orchidées et de piments. Il a fallu pas moins de trois jours pour réaliser cette "sculpture florale". De pièce en pièce, la musique accompagne les compositions qui s'enchaînent avec une identité propre à chacune. Elles finissent par se mêler presque naturellement au mobilier et aux tableaux de l'Hôtel de Ville.

Beaucoup de petites mains vertes

"C'est vraiment magnifique !", s'émerveille Annette Katz, responsable de l'ASBL Tapis de fleurs depuis 40 ans. C'est cette ASBL qui organise l'événement chaque année depuis 2013. Les années paires accueillent l'immense tapis de fleurs recouvrant la place, mais cette année c'est l'Hôtel de Ville qui est mis à l'honneur. Il a fallu près d'une centaine de personnes pour mettre en place les oeuvres : bénévoles, étudiants, fleuristes et professionnels en tout genre se mobilisent ce week-end du 15 août. Toutes ces mains sont nécessaires pour installer les quelque 100 000 fleurs présentes cette année.

Une autre équipe est non négligeable. Ce sont tous les enfants (de 5 à 12 ans) qui composent les trois petits tapis de fleurs qui colorent les pavés de la Grand-Place. Tous s'attelaient à la tâche dès le vendredi matin. Une pomme, un gerbera rouge, des copeaux de bois, tout est calculé pour créer une véritable harmonie entre fleurs et fruits. Une maman raconte qu'elle a "participé à un concours dans un journal" pour que sa fille puisse réaliser une partie du tapis. Car oui, cette année est particulièrement tournée vers les enfants. Annette Katz n'hésite pas à appuyer sur cette tendance. "Des activités gratuites sont proposées à tous les enfants. Il y aura des ateliers maquillage et jeux pour ceux qui le désirent. Le thème de cette année apporte encore plus de fraîcheur pour les enfants."

De l'art floral

Chaque pièce de l'Hôtel de Ville est investie par un artiste et dégage une atmosphère bien particulière. Pour Samantha Authelet, une des fleuristes de l'événement, c'est un grand honneur de participer. "Lorsque j'ai été contactée par l'ASBL Tapis de fleurs, je me suis laissé le temps de la réflexion. Si j'acceptais, je devais réaliser une oeuvre présentable et ça demande du temps. Je suis allée chercher les branches dans la forêt et je les ai assemblées avec du fil de fer. Pour habiller l'oeuvre, j'ai opté pour des orchidées, des roses et des baies d'hypéricum, pour le côté fruit. Il m'a fallu deux semaines pour assembler le puzzle."

C'est tout ce travail, toute cette minutie qui mérite la réputation de Flowertime. Son succès ne fait qu'augmenter même s'il n'a pas le même rayonnement que le grand tapis de fleurs. Et pour cause, les réservations de groupes touristiques affichent déjà complet pour l'année prochaine.

Ophélie Maillot