La Grande-Bretagne festoie tout le week-end pour les 90 ans de la reine

GB: début d'un long week-end de festivités pour les 90 ans de la reine

Londres, Royaume-Uni | AFP | vendredi 10/06/2016 - 10:28 GMT | 281 mots

Un service religieux à la cathédrale Saint-Paul a lancé vendredi un long week-end de festivités pour célébrer l'anniversaire officiel des 90 ans de la reine Elizabeth II.

Née le 21 avril 1926, la reine a l'habitude de célébrer son anniversaire en deux temps: en privé, le jour J, puis lors d'une cérémonie officielle au mois de juin, selon une tradition séculaire pour échapper aux caprices de la météo.

Cap symbolique des 90 ans oblige, l'anniversaire privé, fêté d'habitude dans la plus grande discrétion, s'est mué cette année en bain de foule géant au pied du château de Windsor, suivi de nombreuses célébrations.

L'anniversaire officiel s'entoure également d'un faste particulier cette année.

Il a commencé vendredi par un service à la cathédrale Saint-Paul de Londres en présence du Premier ministre David Cameron et de toutes les figures importantes du pays.

La reine, en robe jaune pâle et chapeau assorti, était accompagnée de son époux, le prince Philip, qui fêtait lui-même vendredi ses 95 ans, et de son fils et héritier, le prince Charles. Le prince William, son épouse Kate, et le prince Harry étaient également présents.

Samedi, la reine procèdera à la traditionnelle revue des troupes, près de Buckingham Palace, avant d'assister à un défilé aérien, entourée de la famille royale.

Cette cérémonie baptisée "Trooping the colour" ("Salut aux couleurs") prend son origine dans les préparatifs pour la guerre, où tous les drapeaux étaient montrés aux soldats afin qu'ils les reconnaissent dans la confusion des combats.

Dimanche enfin, une "street party" géante sera organisée sur le Mall, l'allée majestueuse qui descend du Palais de Buckingham, en présence de 10.000 convives, alors que d'autres événements plus modestes sont prévus à travers le Royaume-Uni.