La Jordanie déploie le tapis rouge aux touristes

Dans le contexte géopolitique actuel, le choix de la Jordanie comme destination touristique peut paraître surprenant. Entouré de "turbulents" voisins, le pays s'est donné comme mission de ramener les touristes sur son territoire, et pour cela il faut les rassurer et donc investir dans la sécurité.

Sécurité avant tout

Dans le domaine de la sécurité, on peut dire que les Jordaniens ont fait le nécessaire. La police est omniprésente, mais pas de manière oppressante, juste présente et rassurante. A intervalles réguliers, le long des routes, des patrouilles sont postées et de temps à autre elles demandent à un véhicule de se ranger le long de l'asphalte pour un rapide contrôle.

Les hôtels quant à eux ont aussi investi, appliquant le leitmotiv "mieux vaut prévenir que guérir". Tous ceux que nous avons eu l'occasion de visiter sont équipés de portiques de sécurité. Aucun visiteur n'y séjournera sans avoir soumis son bagage aux rayons X et sa personne à un passage sous le portique.

Nourriture et hospitalité

Une fois la question de la sécurité assurée, faire (re)venir les agences de voyages et les touristes ne devrait pas être une tâche trop ardue, tant le pays a à offrir.

En ce qui concerne la gastronomie, l'abondance des plats en surprendra plus d'un et les végétariens seront au paradis, vu le nombre des plats à base de légumes grillés, caviars de courgettes ou d'aubergines et autres houmous.

Petit conseil : en arrivant à table et même si les plats sont délicieux, ne mettez pas un point d'honneur à finir tous ceux qui sont disposés sur la table, car il ne s'agit que de l'entrée ! Une "entrée" qui peut se décliner en une vingtaine de plats différents, sous forme de mezze orientaux. Corne d'abondance pourrait être un synonyme de la cuisine jordanienne, cuisine où les légumes sont omniprésents et occupent une place de choix.

La mer Morte

Après un atterrissage à Amman, direction le mer Morte. On l'appelle "mer" mais il s'agit plus d'un immense lac intérieur de 65 km de long, à cheval sur la frontière israélo-jordanienne.

La mer Morte, un des joyaux de la Jordanie. Une mer "à part" car est située à 410 mètres sous le niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas de la planète. Elle est connue surtout pour la salinité de ses eaux et ses cures thermales.

En effet, on ne peut pas nager dans la mer Morte, on flotte. Un phénomène dû à son impressionnante teneur en sel : 25%, alors que les autres mers n'en ont que 4% environ. Et attention aux éclaboussures quand on rentre dans l'eau ; les gouttelettes d'eau dans les yeux sont particulièrement douloureuses à cause du sel.

Mais avantage de cette salinité hors du commun, il est difficile d'attraper des coups de soleil lors d'un séjour au bord de la mer Morte, car l'évaporation de l'eau agit comme un filtre UV naturel.

Concernant ses vertus curatives, ce sont les sels minéraux (magnésium, chlorure, potassium...) contenus dans l'eau qui rendent l'endroit excellent pour les curistes souffrant de maladies de la peau tels le psoriasis ou l'eczéma.

D'ailleurs, bon nombre d'hôtels en bordure d'eau ont même leur piscine à boue afin d'accueillir curistes et curieux.

Petra la belle, l'Antique

Située à 3 heures de route d'Amman, le site archéologique de Petra est à voir absolument.

La visite de la cité antique commence par le Siq, passage obligé pour parvenir jusqu'au Trésor (Khazneh).

Le Siq est une gorge étroite de 1200 mètres de long. Erodée par les eaux et le vent, sa roche offre à la vue de magnifiques dégradés de couleurs allant du beige presque blanc au rouge sombre.

Une fois cette traversée effectuée, le Trésor s'offre à la vue de tous. Considéré comme "le" plus bel endroit du site, il est la fierté de Petra.

Il faut dire qu'en plus de son architecture magnifique, il en impose avec ses 30 mètres de large et plus de 40 mètres de hauteur.

Après le Trésor, un détour par le Monastère (Ed-Deir) s'impose. Cette visite se mérite, car le chemin qui y mène grimpe sec ! En effet, vous devrez entreprendre l'ascension de plusieurs centaines de marches (de formats variables, car taillées dans la roche) pour vous rendre jusqu'à ce monument. Mieux vaut y aller à son aise et prendre de l'eau en suffisance si on tente l'ascension en pleine journée sous le soleil. Un autre moyen d'y parvenir est la montée à dos d'âne.

Bien que le Monastère soit d'une taille un petit peu plus imposante que le Trésor, on ne peut s'empêcher de remarquer les similitudes et ressemblances entre les deux.

Le site archéologique de Petra se visite également la nuit. Une expérience magique puisque cette fois vous vous y rendrez à la lueur des 1.500 bougies qui bordent le Siq pour vous guider jusqu'au Trésor, lui aussi illuminé de mille feux.

Asseyez-vous et laissez-vous bercer par la musique orientale et la voix d'un conteur des mille et une nuits qui vous dévoilera l'histoire de la Cité.

Ambiance Lawrence d'Arabie au Wadi Rum

Et les atouts touristiques de la Jordanie ne se limitent pas à Petra et sa cité antique, le pays offre aussi aux yeux des voyageurs des paysages époustouflants, comme un coucher de soleil dans le désert.

Pour cela, direction le Wadi Rum, ce désert indissociable du nom de Lawrence d'Arabie. A bord de pickups on se dirige vers des promontoires rocheux (djebels) afin d'admirer le spectacle.

Sous un chatoiement de couleurs, la vue change de minute en minute. Les djebels et les dunes se parent de dégradés de jaune, ocre, orange et rouge. Une explosion de couleurs pour les yeux.

Le Golfe d'Aqaba, sport et farniente

Baigné par la mer Rouge, le golfe d'Aqaba offre plages, soleil et détente aux visiteurs. C'est en quelque sorte le Saint-Tropez local et c'est là que de prestigieux hôtels se sont établis pour accueillir les touristes en villégiature.

Marina, restaurants et clubs de plongée complètent cet attrayant tableau.

Pourquoi ne pas se laisser tenter par une petite excursion en mer ?

Sans doute le meilleur moyen d'aller admirer les charmes des fonds marins tout en profitant du climat exceptionnel dont jouit ce golf.

Ses trésors sous-marins sont l'un des principaux attraits de la mer Rouge. Poissons multicolores et coraux se révéleront aux plongeurs débutants ou confirmés, encadrés par des moniteurs.

Mais nul besoin d'être un plongeur expérimenté pour goûter à cela, il suffira simplement aux moins intrépides d'oser mettre la tête sous l'eau équipée de masque et de tuba.

Si Aqaba est en quelque sorte le Saint-Tropez jordanien, c'est également le seul port du pays. Ainsi, outre son aspect touristique, son importance économique est évidente pour le pays.