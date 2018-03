La magie du bois de Hal désormais plus facilement accessible grâce à la SNCB

Un billet de train B-Excursion, qui va de pair avec la location d'un vélo, va ainsi être proposé aux navetteurs, tandis que la commune fera circuler davantage de bus gratuits depuis la gare.

Cette navette sera proposée durant trois week-ends en avril (14-15, 21-22 et celui prolongé du 28 avril au 1er mai). Toutes les 30 minutes, entre 09h00 et 20h00, un bus fera le trajet gratuitement entre la gare de Hal et le bois. La SNCB proposera, de son côté, pour la première fois un billet B-Excursion 'Festival de Jacinthes avec vélo de location'. Des itinéraires balisés permettent ensuite de rejoindre le bois de Hal depuis la gare. Et durant le week-end, il est possible d'acheter un billet week-end à moitié prix, rappelle la société ferroviaire. L'Agence flamande pour la nature et les forêts organisera à nouveau des promenades balisées le long des plus beaux tapis de jacinthes. Environ 40 bénévoles seront déployés dans le bois afin d'aider les visiteurs. Ceux-ci pourront, quant à eux, apporter une contribution financière à l'organisation de l'événement, via un code QR apposé sur des affiches dans le bois ou le site internet steun.hyacintenfestival.be.