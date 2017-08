La pluie suffit-elle à ruiner vos vacances ?

Les vacances d'été riment souvent avec soleil, plage et piscine. Nous sommes nombreux à choisir notre destination en fonction de la météo. Et lorsque celle-ci n'est pas au rendez-vous, cela peut gâcher une bonne partie du voyage. D'ailleurs, Presque trois Français sur quatre estimeraient même que la pluie serait à elle seule capable de ruiner leurs vacances, selon un sondage de Jetcost. La nourriture, la qualité du service dans les hôtels et les prix peuvent aussi être considérés comme source d'agacement.

L'équipe de Jetcost a réalisé un sondage, dans le cadre d'une étude sur les vacances des Européens. 3000 européens (répartis à parts égales entre Britanniques, Espagnols, Italiens, Allemands, Portugais et Français) âgés d'au moins 18 ans, et ayant voyagé au moins une fois pendant les 2 dernières années, ont été interrogés.

Il leur a d'abord été demandé si leurs vacances avaient été perturbées par des situations désagréables. Un sur quatre a répondu par l'affirmative, en précisant qu'ils en avaient même ressenti de la frustration. Pour ces voyageurs, les principales sources d'insatisfactions ont été : la destination ou l'hôtel n'était pas conforme à leurs attentes (35%), le beau temps n'était pas au rendez-vous (31%) et les prix étaient plus élevés que prévu (28%).

Lorsqu'il leur a été demandé quel élément précis avait ruiné leurs vacances, voici quelles ont été les réponses les plus fréquentes :

1 - La pluie (73%)

2 - Une nourriture dans l'hôtel peu abondante, monotone et d'une qualité médiocre (65%)

3 - Un service dans l'hôtel pas à la hauteur des attentes (58%)

4 - Une chambre sans vue (39%)

5 - Des dépenses inattendues (29%)

Pourquoi la pluie peut-elle à ce point ruiner les vacances ? Selon les sondés, 78% ont répondu qu'ils choisissaient leur destination en fonction de l'ensoleillement, du coup si le soleil est aux abonnés absents, c'est la déception. 22% ont ajouté qu'au-delà de 2 jours de pluie, leurs vacances ne seraient pas réussies, car cela les empêcherait de vaquer à leurs occupations.