La statue colossale de Ramsès II déplacée vers le futur musée du Caire

Cette statue vieille de 3.200 ans accueillera les futurs visiteurs du Grand musée égyptien (GEM), qui doit ouvrir ses portes cette année près des fameuses pyramides de Gizeh, après de multiples retards.

L'ouvrage de 83 tonnes et 11 mètres de haut a été déplacé par la route sur un camion, stabilisé dans un cadre de métal spécialement conçu pour lui, parcourant lentement -et aux sons d'une fanfare militaire- les 400 mètres qui le séparaient de son emplacement à l'entrée du futur musée. "Ramsès II s'élèvera dans l'atrium pour garder l'entrée du plus grand musée du monde, comme il le faisait dans l'Antiquité au grand temple de Ptah à Memphis", a expliqué le ministre des Antiquités, Khaled al-Anany, lors de la cérémonie de transfert.

Le nouveau musée du Caire, conçu pour désengorger l'ancien musée national, inauguré en 1902 et désormais saturé, n'est achevé qu'à 70% alors que le projet a été lancé il y a 16 ans et que son coût dépasse désormais le milliard d'euros.

L'avancement de l'immense complexe du GEM a été retardé par l'instabilité politique et économique qui prévaut en Egypte depuis la révolution de janvier 2011 et la chute de Hosni Moubarak.

Ce nouveau musée s'étendra sur 47 hectares et contiendra quelque 24.000 m2 de surface d'exposition permanente.

A terme, il doit accueillir quelque 100.000 pièces, de la préhistoire à la période gréco-romaine, dont les 4.500 pièces du trésor de Toutankhamon.

Les autorité espèrent que ce musée permettra de stimuler la fréquentation touristique, un secteur important pour l'économie égyptienne qui a beaucoup baissé ces dernières années en raison de l'insécurité.

Le colosse de Ramsès II, taillé dans les carrière de granite d'Assouan (sud) il y a plus de trois millénaires, se trouvait à l'origine à l'entrée du grand temple de Ptah, situé à dix kilomètres au sud du Caire, et a été découvert en 1820.

En 1955, le président égyptien Gamal Abdel Nasser l'a fait installer devant une gare du Caire, où les gaz d'échappement l'ont dégradé pendant une cinquantaine d'années avant son transfert près du chantier du nouveau musée, en 2006.

Ramsès II a régné sur l'Egypte entre 1.279 et 1.213 av. J.-C. et sa momie est l'une des principales pièces du musée national du Caire.