"La Wallonie extraordinaire" veut attirer plus de touristes flamands

Le rendez-vous, qui vise à attirer davantage de touristes flamands dans le sud du pays, aura cette année pour thème "La Wallonie extraordinaire" et mettra en lumière les destinations et activités touristiques wallonnes les plus remarquables voire les plus bizarres.

Le salon mettra notamment en avant l'Ardenne et ses environs, qui valent le détour entre autres pour leur gastronomie, leurs pistes cyclables et pédestres, leurs différents parcs d'aventure ainsi que leurs charmantes villes telles Durbuy et Dinant. Les visiteurs se verront également proposer des informations sur des activités insolites comme le ski-joering (parcours en ski durant lequel on est tracté par un cheval) ou encore l'aqua golf des Lacs de l'Eau d'Heure. L'accès au salon, qui attend quelque 25.000 visiteurs, est gratuit.