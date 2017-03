Le château de Jehay, une attraction à visiter, même pendant les travaux (vidéo)

Après avoir constaté en 2013, des dégradations importantes dans la structure, la volonté de l'asbl qui gère le patrimoine soutenue par le département des infrastructures de la province de Liège a été de remettre le château à neuf et d'enlever tous les éléments rajoutés au fil du temps afin de retrouver l'aspect originel de l'édifice. Des études préalables ont été effectuées et un relevé laser scanner 3D de toutes les façades a été réalisé afin de déterminer avec exactitude les différentes déformations de tous les éléments constructifs et de pouvoir poser les meilleurs gestes pour la restauration.

Dans le cadre d'un partenariat avec le département de géomatique(géographie et informatique) de l'université de Liège, ce relevé laser a permis de reconstituer le château de manière virtuelle. A ce stade, l'ensemble des murs et des plafonds intérieurs a été décapé. Cela permet de mettre en évidence le système constructif, de visualiser les différentes époques et de déterminer l'état sanitaire de la structure. Les travaux intérieurs vont bientôt débuter, les adjudications sont en cours.

Ces travaux dureront trois ans et le budget est de 7.200.000 euros, dont 5 millions sont apportés par la Région.

La visite de ce chantier constituera d'ailleurs un des atouts majeurs de la nouvelle saison touristique qui débute le samedi 25 mars.

Au niveau culturel, le Château accueille, du 19 mai au 15 octobre, une exposition d'oeuvres sculptées de Folon, dans le parc et le jardin potager. Le domaine de Jehay est accessible gratuitement le premier dimanche de chaque mois (hors événements)

Plus d'infos sur www.provincedeliege.be/fr/chateaudejehay