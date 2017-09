Le "Hi Belgium Pass" étendu à 13 villes belges

Le "Hi Belgium Pass" a été lancé le printemps dernier afin de stimuler le tourisme en Belgique. Il permet aux visiteurs de 18 pays européens et de la Russie (pour un total de 50 aéroports) de voler avec Brussels Airlines vers la Belgique, d'utiliser gratuitement le réseau ferroviaire de la SNCB et de visiter les attractions touristiques dans deux villes de leur choix, pour une somme de 149 euros.

Jusqu'à présent, les utilisateurs de la formule pouvaient choisir entre les villes d'Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Louvain, Liège et Malines. Mais désormais, six villes supplémentaires s'ajoutent à l'offre: Charleroi, Eupen, Mons, Louvain-la-Neuve, Tournai et Ypres. "Cela comprend entre autre une visite gratuite du célèbre Musée In Flanders Fields et du Beffroi à Ypres, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi, le musée d'art contemporain (IKOB) d'Eupen, le Musée Hergé à Louvain-La-Neuve, le Memorial Museum de Mons, la Maison de la Marionnette et le Musée de la Tapisserie de Tournai", précise le communiqué.

Six mois après son lancement, plusieurs milliers de touristes, parmi lesquels les Russes, les Espagnols et les Autrichiens sont les plus nombreux, ont utilisé la formule du "Hi Belgium Pass", selon ses initiateurs, qui tirent un bilan "positif". Les principales destinations sont Bruges et Bruxelles. En moyenne, les touristes, qui voyagent généralement à deux, sont restés trois jours en Belgique.