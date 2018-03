Le hors-série du Vif Weekend sur ROME en vente en librairie actuellement

Hors Série Le Vif Weekend Voyages spécial ROME en vente actuellement

EDITO

La table de Peutinger, réalisée au XIIIe siècle d'après plusieurs cartes d'origine romaine, trace les limites de l'Empire romain, alors considéré comme le monde connu. Une sorte d'ancêtre des cartes routières, dans laquelle Rome occupe l'épicentre. Comme le veut la formule, sur cet exceptionnel dessin long de plus de 6 mètres, tous les chemins convergent vers la brillante cité. Caput mundi, la capitale du monde, ainsi en est-il depuis l'Antiquité ! En tout cas dans notre imaginaire d'Européens. C'est ici, dans la Ville éternelle (encore un superlatif !) que l'histoire a laissé le plus beau des héritages. D'abord, la légende des deux frères fondateurs Romulus et Rémus, puis les magistraux vestiges impériaux, les dômes scintillants des églises, les palais raffinés, les jardins à l'ordonnancement idéal... Rome est un merveilleux millefeuille d'époques et d'influences. Lorsque le visiteur débarque, médusé, il se prend forcément à hésiter : vers quel voyage dans le temps s'embarquer ?

Dans ce numéro, nous vous en proposons plusieurs, pour composer un séjour romain comme autant d'escapades à travers les siècles. Bien évidemment, vous commencerez par le début : l'Antiquité. Impossible de passer à côté, à Rome les monuments impériaux sont partout ! Du Capitole au Panthéon, du cirque Maximus à la colonne de Trajan, et notre coup de coeur : la voie Appia Antica, cette extraordinaire route romaine conservée "dans son jus" en pleine campagne et juste aux portes de Rome ! N'oublions pas le Colisée : nous vous y emmenons dans les pas des gladiateurs pour ressentir, sur le sable de cette immense arène, toute la force et la violence des jeux du cirque. Puis, pour retrouver la sérénité, prenez la direction du plus petit État du monde, le plus spirituel aussi. Le Vatican ouvre ses portes aux voyageurs. Quelle expérience que de contempler l'immensité de la basilique Saint-Pierre, de déambuler dans les musées jusqu'à découvrir, au terme d'innombrables salles, le décor de la chapelle Sixtine, ou bien encore d'avoir le privilège de se promener dans les jardins extraordinaires que les papes ont composés au fil des époques. Mais Rome ne se limite pas aux souverains

pontifes et aux bâtisseurs antiques. Rome, c'est l'Italie tout entière ! Celle des palais de la Renaissance et des fontaines du Bernin. Celle des années 1930, dont la petite musique résonne à bord d'un tramway nocturne sur des rythmes jazzy. Celle du cinéma de Pasolini, que l'on arpente dans le quartier populaire et branché de Pigneto. Celle bien sûr de la dolce vita, cet art de vivre si particulier, élégant et gourmand, qui perdure à travers toutes les époques. Difficile de choisir... Il faudra que votre chemin vous ramène plusieurs fois dans cette Rome intemporelle.

Florence Garès