Le Musée des Instruments de Musique privé d'audioguides

Les audioguides ne sont plus proposés aux visiteurs depuis le 22 août dernier, la concession étant arrivée à son terme et n'ayant pas pu être prolongée. Des discussions se sont prolongées sur le type d'audioguides à utiliser et leur facturation. Un marché public sera ouvert. Le cahier des charges doit être publié la semaine prochaine. Les nouveaux audioguides sont attendus au plus tard en avril 2018. D'ici là, des appareils MP3 vont être achetés et seront proposés dans le courant du mois d'octobre pour 1 euro.

L'augmentation des prix en cette rentrée a été décidée en 2016. Une place à tarif plein coûtait avant 8 euros. L'entrée est passée à 10 euros et il faudra ajouter 2 euros par audioguide, quand l'offre sera à nouveau proposée. "On doit augmenter nos revenus et on a constaté que nos prix étaient bien plus bas que dans les autres musées en Europe, où en moyenne les entrées coûtent entre 15 et 18 euros", explique Alexandra De Poorter. "Quelque part, c'était sous-valoriser nos collections et on reste bien plus bas que les prix pratiqués ailleurs". Elle remarque que tous les enfants de moins de 18 ans ainsi que les personnes moins valides et leurs accompagnants bénéficient aujourd'hui de la gratuité : "Les écoles ne paient plus qu'un guide - il est vrai un peu plus cher - et les enfants entrent gratuitement. (...) Des écoles, notamment à Bruxelles, ont du mal à organiser des excursions culturelles parce que certains parents ont des problèmes financiers. On est assez fiers de proposer cela."