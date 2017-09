Le pays de Hansel et Gretel

Où peut-on encore se promener ou rouler à vélo pendant des heures sans rencontrer personne? Où voit-on autant de collines verdoyantes ? La Hesse est le poumon vert de l'Allemagne. Située au centre du pays, la région possède sept domaines de promenades qui couvrent pas moins de 3000 kilomètres de paysages magnifiques. Et grâce aux routes fléchées, aux cartes détaillées et à l'excellente appli, les promeneurs ne doivent pas craindre de se perdre.

La nature élevée au rang de l'art

La Hesse n'a pas volé son surnom féérique de Buchonia, le pays des hêtres. Le parc national de Kellerwald-Eldersee héberge l'une des plus grandes forêts naturelles de hêtre rouge d'Europe. La nature y est très bien protégée et comme le parc fait partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO, elle ne manquera pas de le rester. Le Parc Wilhelmshöher à Cassel est l'un des plus grands parcs de montagnes du monde. Ici, comme en témoignent les cascades et fontaines de la main de l'architecte italien Giovanni Guerniero, la nature est élevée au rang de l'art. Les châteaux de Wilhelmshöhe et Löwenburg contribuent à la grandeur du Parc national. Mais nulle part, la nature et l'art ne se rejoignent aussi magnifiquement que dans le musée en plein air Hessenpark de Neu-Anspach, où l'on se fait une idée de l'histoire de la Hesse de ces 400 dernières années.

Maison en pain d'épices

Où trouve-t-on encore de jolis villages médiévaux, nichés au milieu de la nature ? Ce n'est pas un hasard s'il y a 200 ans les frères Grimm ont puisé leur inspiration pour les contes de fées dans la Hesse (même s'ils ne les ont pas inventés). La région autour de Cassel fait penser au pays de Hansel et Gretel : ne manque que la maison en pain d'épices de la méchante sorcière. Le musée Grimmwelt à Cassel fait revivre les personnages merveilleux et revient également sur leur influence sociologique et politique.

Mainhattan

À Frankfort, nulle trace de Hansel et Gretel. La skyline du centre financier d'Allemagne se caractérise par ses gratte-ciel et la tour de bureaux de 257 mètres Messeturm. Heureusement, Mainhattan, le New York d'Allemagne, propose également de nombreuses boutiques et pas moins de quinze musées qui font partie du Museumsufer. Et si vous trouvez la ville trop bruyante, il suffit de rouler quelques minutes pour se retrouver dans la nature.

La Nice du Nord

Si l'on est de passage dans la région, il ne faut pas manquer Wiesbaden. Connue comme étant la Nice du Nord, la capitale de la Hesse est célèbre pour ses bâtiments majestueux, ses avenues larges, ses boutiques de luxe, le tout baigné dans une atmosphère de classe et de prestige. Wiesbaden est également la capitale thermale de l'Allemagne : les Romains y ont découvert pas moins de 26 sources d'eau chaude, autour desquelles on a construit à peu près autant de centres de bien-être équipés de thermes. Pour une expérience hors du commun, rendez-vous au Kaiser-Friedrich-Therme, un havre de paix et de détente construit sur un ancien bain à vapeur romain. Les thermes sont un pôle d'attraction touristique, mais ailleurs aussi dans la région, le bien-être joue un rôle primordial : la santé dans l'air et dans l'eau.