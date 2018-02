Le temple sacré de Jokhang à Lhassa, site privilégié du bouddhisme tibétain, victime d'un incendie (vidéo)

L'incendie s'est déclaré à 18h40 heure locale (10h40 GMT) dans ce monastère construit au 7e siècle au coeur du vieux Lhassa, et désormais classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a indiqué l'agence de presse Xinhua (Chine nouvelle).

Un haut responsable du parti communiste chinois au Tibet, Wu Yingjie, s'est rendu immédiatement sur place, selon le quotidien Tibet Daily.

Sur des images postées sur les médias sociaux, on voit une partie du toit du monastère en proie à de hautes flammes jaunes, surmontée d'un gros nuage de fumée.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5