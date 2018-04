Le top 10 des compagnies aériennes en 2018, selon leurs usagers

Elue à la deuxième place du podium pour la première édition, Singapore Airlines se retrouve cette année en tête du classement. Pas étonnant pour la compagnie asiatique qui ne cesse de se hisser dans les rangs des meilleures compagnies au monde. Jugée par les usagers par rapport à la qualité de ses services, de son équipage, de ses repas et de ses tarifs, la compagnie a détrônée la célèbre flotte Emirates (Emirats arabes unis) pour cette édition 2018. La compagnie n'est néanmoins pas en reste car elle conserve sa place dans le top 10, à la troisième position cette fois derrière Singapore Airlines (Singapore) et Air New Zealand (Nouvelle-Zélande).

Depuis 2016, TripAdvisor offre la possibilité aux usagers de partager leurs expériences de vols en ligne. Ce classement fut réalisable grâce à la quantité des commentaires ainsi qu'aux évaluations publiées sur le site sur une période d'un an. " Les compagnies aériennes primées par les Travelers' Choice se distinguent par la prestation de service, la qualité et l'importance de la compagnie " précise le site dans un communiqué. Dans cette liste on remarque le peu de compagnies européennes tout de même représenté par Jet2.com (Royaume Uni) et la présence de plusieurs compagnies asiatiques telles que Japan Airlines, Eva Air, Singapore Airlines et Korean Air.

Classement pour 2018

1. Singapore Airlines (Singapour)

2. Air New Zealand (Nouvelle-Zélande)

3. Emirates (Émirats arabes unis)

4. Japan Airlines (Japon)

5. EVA Air (Taïwan)

6. Southwest Airlines (Etats-Unis)

7. Jet2.com (Royaume-Uni)

8. Qatar Airways (Qatar)

9. Azul (Brésil)

10. Korean Air (Corée du Sud)