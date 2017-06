Les Belges font de plus en plus de tourisme chez eux

Cela n'aura toutefois pas suffi à amortir l'impact des attentats du 22 mars. Ces statistiques confirment en effet un recul du nombre total de nuitées réservées l'an dernier: -4% par rapport à 2015 pour l'ensemble du pays, et même -19% en Région de Bruxelles-Capitale.

De manière générale, la baisse de réservations dans les hébergements touristiques (hôtels, gîtes, campings, ...) a été sensible surtout pendant la période d'avril (-15%) à août inclus (-5%). A partir de novembre, le secteur a retrouvé son niveau de 2015, avec même de légères augmentations de 2% en novembre et 5% en décembre. Le secteur bruxellois est celui qui a le plus souffert en 2016, avec une chute de 34% en avril, 33% en mai et jusqu'à 36% en août. Les mois suivants, l'écart avec 2015 s'est réduit et visit.brussels, l'office du tourisme bruxellois, table sur un retour de la croissance d'ici la fin 2017.

En Flandre, la diminution s'élève à 2% sur toute l'année 2016, dont 15% en avril. Seule la Wallonie a enregistré une légère hausse des réservations l'an dernier, de 2%. Le nord du pays reste toutefois de loin la Région qui attire le plus les touristes, avec 23.894.894 nuitées en 2016, contre 7.749.825 au sud et 5.210.495 dans la capitale.

L'hôtel est toujours le type d'hébergement privilégié par les touristes (47%). Viennent ensuite les gîtes (17%), les parcs de vacances (15%) et les auberges de jeunesse (10%). Les résidents belges représentaient à eux seuls 54% des nuitées. Une proportion en progression puisqu'elle atteignait 51% en 2015 et 48% en 2014.

Les autres voyageurs proviennent surtout des Pays-Bas (13%), de France (7%), d'Allemagne (6%), du Royaume-Uni (5%), des Etats-Unis (2%), d'Espagne (2%) et d'Italie (1%).

Ces données reposent sur une enquête exhaustive auprès de tous les hébergements touristiques du pays. Elles ne font pas de distinctions selon le motif du voyage.