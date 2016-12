Les Belges ont retrouvé le chemin de l'Egypte pour les vacances de Noël

Un bon 10% des vacanciers se rendront en effet en Egypte, permettant ainsi au pays de faire à nouveau partie du top 10 des destinations favorites des Belges.

Le secteur touristique égyptien a connu une année 2015 catastrophique. L'instabilité politique a plombé le secteur pendant plusieurs années et cette tendance a encore été renforcée après l'explosion d'un avion de ligne russe au dessus du désert du Sinaï. L'attentat avait coûté la vie à 224 personnes.

Les tours-opérateurs TUI et Thomas Cook avaient alors suspendu leurs liaisons aériennes entre Bruxelles et le Sinaï. Tui a repris ses vols en octobre dernier à destination de Charm el-Sheikh tandis que Thomas Cook avait recommencé à voler vers la région depuis l'été.

TUI a par ailleurs constaté selon ses propres dires un regain d'intérêt pour la Mer Rouge. "Beaucoup plus de touristes ont réservé un séjour à Charm el-Sheikh ou Hurghada en raison du calme retrouvé et de l'excellent rapport qualité/prix des hôtels de luxe égyptiens", poursuit le communiqué de presse.

Le Belge envisage par ailleurs les vacances de fin d'année avec confiance. L'Espagne constitue ainsi la destination numéro un cet hiver. Plus de la moitié des touristes ont choisi pour ces vacances les Iles Canaries et Tenerife en particulier. Le top 5 des destinations est complété par les îles du Cap vert, Gran Canaria, Cancun et Punta Cana (Mexique) ainsi que la République dominicaine.

Enfin, la plupart des touristes belges ont prévu de partir pendant la première semaine des vacances de fin d'année.