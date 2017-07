Les Canaries sont la destination la plus prisée des touristes

Environ 90% des nuitées dans l'UE sont le fait de résidents des États membres. Les touristes européens passent près de 85% de leurs nuitées au sein même de l'Union, contre à peine plus de 15% dans des destinations extra UE, aux États-Unis et en Turquie en priorité.

Dans le top 3 des régions européennes, on retrouve les Canaries, avec 94 millions de nuitées en 2015, suivies de l'Île-de-France (76,8 millions) et de la Catalogne (75,5 millions). Le littoral croate de l'Adriatique (68,1 millions) et les Iles Baléares (65,2 millions) complètent le top 5. Parmi les trente destinations les plus prisées, figurent six régions de France, d'Espagne et d'Italie, dont la Vénétie qui affichait 63,3 millions de nuitées en 2015. Aucune circonscription de Belgique n'y figure mais la province de Flandre occidentale (12 millions) et la Région bruxelloise (6,4 millions) se révèlent les contrées les plus visitées du territoire. Les Belges figuraient par ailleurs dans le top 3 des touristes à voyager hors Europe: plus d'une nuitée sur cinq a été passée à l'extérieur de l'UE par les résidents du Royaume-Uni (28,4% en 2013), d'Estonie (27,9%) et de Belgique (23,1%), contre 15,4% pour la moyenne européenne. Les destinations principales des Belges hors UE, en termes de nuitées, étaient le Maroc (16,9%), la Turquie (14,5%) et les Etats-Unis (8,2%). À l'échelle de l'UE, ce sont les États-Unis qui remportent la palme (13,8%), suivis de la Turquie (10,4%) et du Maroc (4,6%). (INT, ECO, COC, CLA, fr)