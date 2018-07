Les citytrips à nouveau en plein essor

TUI enregistre une croissance de 15% du nombre de vacanciers belges vers les villes françaises, avec Paris en tête, qui retrouve le top 5 des citytrips les plus populaires. Si l'Espagne reste le pays le plus populaire, elle connaît cette année un léger recul (-10%), analyse TUI. Barcelone demeure cependant la destination préférée des Belges malgré la situation politique tendue de cette année et Valence double son nombre de touristes par rapport à l'année passée.

Le Portugal connait une croissance de 30% de citytrips. Lisbonne, dans le top 5, et Porto comptent un tiers de visiteurs en plus par rapport à l'année passée. Londres retrouve aussi son succès d'antan, tout comme Rome.

Les Belges sont, par ailleurs, de plus en plus nombreux à choisir le train pour partir en voyage de la sorte, par exemple à Cologne, Amsterdam ou Rotterdam, relève le tour-opérateur.

A côté de ces classiques, les cités d'art de l'Europe de l'Est, "à la mode et bon marché", progressent depuis des années. Prague est notamment "la star incontestable" et Cracovie n'est plus très loin du top 5.