Les familles ont choisi la Turquie pour leurs vacances d'été

Chez TUI, près de la moitié des voyageurs (48%) sont des familles pendant les vacances d'été. Elles ont souvent opté pour la Turquie en raison de son bon rapport qualité-prix, explique le tour-opérateur. Majorque et la Crète étaient aussi fortement demandées et arrivent en 2e et 3e position des destinations les plus populaires.

Sept familles sur dix (67%) voyagent avec un seul enfant. Les familles avec des adolescents (13-18 ans) ne représentent que 30% du total.

Les adultes sans enfants sont le deuxième segment de vacanciers chez TUI. Ils représentent 40% des voyageurs, souvent amenés à partir pendant les vacances scolaires en raison de leur métier (enseignants, ouvriers dans le bâtiment, etc.). Ils sont restés fidèles à l'Espagne, avec Majorque, Tenerife et la Costa del Sol comme destinations fétiches.

Un dixième des vacanciers sont des jeunes (18-26 ans) qui partent sans leurs parents, selon TUI. Ils ont également préféré Majorque, la Turquie ou Tenerife et leurs hôtels all inclusive bon marché. Enfin, Thomas Cook indique que les personnes seules, qui représentent le plus petit groupe pendant les vacances scolaires, ont surtout opté pour la Tunisie et Majorque.

Belga