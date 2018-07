Les îles de Marseille, un concentré de paradis

Des confettis d'îles, une quinzaine de petits paradis minéraux ancrés à quelques minutes du Vieux-Port qui s'assimilent à des entrepôts d'histoires, de rêves, d'évasions et de traditions. Depuis le Vieux-Port, passé l'avant-port et le port autonome avec ses môles et ses nouveaux musées, on aperçoit l'île d'If avec sa célèbre prison et ses mystères historiques, qui ont grandement inspiré Alexandre Dumas. Ici, la légendaire évasion de son héros, le comte de Monte-Cristo, attire inlassablement les visiteurs. Pour s'offrir une baignade intimiste loin du tumulte citadin, l'île de Riou, la plus à l'est de l'archipel, est toute désignée. Ce sanctuaire ornithologique, surligné d'une langue de sable bordée par des eaux turquois...