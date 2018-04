Les jacinthes du bois de Hal sont en fleurs

La blancheur de l'anémone sylvie dominait encore récemment le bois de Hal. Les jacinthes ont désormais fleuri et enveloppent l'écrin forestier d'un mauve bleuté. La chaleur des beaux jours a permis d'étendre les timides taches bleues des zones ensoleillées à l'ensemble du tapis forestier.

Ce week-end, de nombreux touristes ont fait le déplacement pour admirer le tapis de fleurs. Certains viennent de loin, de France, d'Allemagne, ou même de Chine et du Japon.

Pour faire face à l'affluence de visiteurs, des bus, qui font le voyage entre la gare et le sentier Achtdreven, roulaient ce week-end du 21 et 22 avril et seront encore affretés le week-end du 28 avril au 1er mai. La SNCB propose en outre pour la première fois un ticket avantageux "B-Excursion: Festival de Jacinthes avec vélo de location". Les cyclistes pourront de la sorte profiter des promenades qui relient la gare de Hal au bois fleuri.

Des parkings de dissuasion sont également mis en place. Une quarantaine de bénévoles guident le public et donnent les conseils d'usage pour pouvoir profiter de ce spectacle de la nature de façon la plus respectueuse possible.