Les Kinderhotels, le bon plan famille pour visiter l'Autriche

C'est parce que les fils d'un hôtelier de Faaker See, en Carinthie, estimaient que le concept traditionnel des vacances à la ferme était dépassé qu'a germé l'idée des Kinderhotels. Suivant les conseils de ses deux fistons, Gerhard Stroitz transforme en 1986 son bed & breakfast en un véritable hôtel orienté dans l'accueil des familles avec enfants, proposant une large gamme d'activités ludiques, souvent en plein air. En parallèle, Siggi Neuschitzer complète la formule en lançant, au début des années 1990, toujours en Carinthie, le premier établissement d'Europe entièrement pensé et conçu pour accueillir les bébés et les kids. Avec une idée maîtresse : permettre aux familles de passer des vacances dans une infrastructure à taille humaine dessinée pour les besoins des plus petits. Son succès sauvera l'hôtel de la faillite. Neuschitzer et Stroitz fondent alors ensemble le groupe Kinderland Kärnten, qui devient Kinderhotels en 1988. Aujourd'hui, quelque 48 adresses, principalement situées en Autriche, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Croatie, toutes gérées indépendamment par une famille, répondent au même strict cahier des charges.

