Les Maldives, paradis règlementé, les pieds dans l'eau

Etrange pays à fleur d'eau, que les Maldiviens dénomment " Dhivehi Raajje ", île royaume. Un " royaume " réparti entre 26 atolls qui flirtent avec l'équateur, éparpillés sur 800 km du nord au sud. Mises toutes ensemble, ses 1 199 îles couvrent une superficie d'à peine 300 km2. Un peu plus de 300 000 habitants sont éclatés en deux centaines de communautés séparées par l'océan. Certaines comptent moins de 200 âmes et sont parfois isolées à plusieurs centaines de kilomètres des îles principales. En total contraste avec Malé, surpeuplée, qui ne dispose de plus aucun terrain pour de nouvelles constructions.

