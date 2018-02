Les Pays-Bas se souviennent des grandes inondations de 1953 (en images)

Les commémorations ont débuté par un discours du bourgmestre de Schouwen-Duiveland et se sont terminées par l'hymne national néerlandais. Des dizaines de personnes, qui ont vécu la catastrophe il y a 65 ans, participaient à la cérémonie.

Le 1er février 1953, les digues de Zélande et de Hollande du sud cédaient en 67 endroits aux coups de butoir d'un ouragan qui s'était développé au nord de l'Ecosse, noyant quelque 200.000 hectares de polders et causant la mort de 1.836 villageois emportés par les flots. La tempête avait également fait 28 victimes en Belgique.

Parmi les régions et localités les plus durement touchées figurent l'ensemble des îles de la Zélande, la Flandre zélandaise et la Hollande du sud.

Après la catastrophe, les autorités néerlandaises ont mis en place plusieurs "plans Delta" afin de lutter contre la montée des eaux et mieux protéger le pays des inondations.