Les stations-villages, les sports d'hiver en mode doux

Avec son offre pléthorique - environ 350 stations saupoudrées sur un territoire montagneux de plus de 124 000 km2 -, la France comptabilisait l'an dernier plus de 52 millions de journées-skieur. Si les stations de haute altitude, créées à la faveur du Plan Neige entre 1964 et 1977, à l'instar d'Avoriaz ou encore des Arcs, sont devenues les fleurons du ski hexagonal, les stations-villages ont su habilement tirer leur épingle du jeu. "Lorsque la neige est au rendez-vous, la clientèle est spontanément plus encline à réserver dans les stations-villages prisées pour leur côté plus authentique", atteste Jean-Marc Silva, directeur général de France Montagnes.

