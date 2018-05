"Les vacances en famille ont décidément bien des vertus thérapeutiques"

Aussi sûr qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on n'attire pas les grands ados ou les jeunes adultes avec un séjour à Nieuport. A l'âge où ils découvrent l'ivresse de l'indépendance et des premières escapades entre potes, papa et maman, pas nécessairement prêts à faire une croix sur les congés en famille, ont intérêt à leur proposer du lourd. Du genre road trip dans l'Ouest américain - un classique de fin d'études secondaires, qui faisait déjà recette auprès de la génération précédente mais n'a pas pris une r...