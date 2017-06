Les vacances "enfants non admis" ont le vent en poupe

Les touristes allemands et américains en seraient les plus friands. Et la tendance ne concerne pas uniquement les célibataires, mais aussi les parents en quête d'une parenthèse silencieuse. Même une entreprise comme le Club Med - pourtant réputée pour son atmosphère ultrafamiliale - s'invite au voyage. La preuve avec l'ouverture récente de l'espace baptisé La Réserve, situé dans son resort brésilien de Rio das Pedras, au coeur de la Costa Verde. Bâti dans un décor sauvage et étiqueté du label 5 Tridents (le haut de gamme de la marque), le lieu se trouve entre la forêt tropicale et un océan Atlantique dont la piscine offre les embruns, le tout dans une ambiance " boutique-hôtel ". On dépose les marmots chez papy et mamy, et on va tester ça.

