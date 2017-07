Louvain-la-Plage revient pour un mois et fêtera ses dix ans

Parmi les nouveautés annoncées pour marquer ces dix ans, une "thalasso mobile" avec démonstration de sauna le 6 juillet de 12h00 à 16h00, et présence d'un espace bien-être chaque soir du 20 au 22 juillet. L'accès à cet espace bien-être installé tout près de la plage de sable, dont un bain nordique pour 8 personnes et un sauna pour six personnes tous deux chauffés au feu de bois, sera payant. La réservation n'est pas obligatoire, sauf pour les groupes.

En plus des transats, hamacs, jeux géants, château gonflable et autres cuistax proposés chaque jour aux visiteurs, les organisateurs prévoient des animations ponctuelles comme des visites pour les enfants du musée Hergé au départ de la plage (les jeudis après-midi), la venue d'un mur d'escalade les dimanches 9 et 23 juillet ou encore des démonstrations de jeux de société les dimanche 16, 23 et 30 juillet. Côté concert, deux groupes se produiront tous les samedis soir sur la Grand-Place à partir de 20h30.

Plus d'informations sur le site www.louvainlaplage.be.