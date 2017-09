Marchés de Noël: Vin chaud et saucisse

Bautzen, une petite ville de 40.000 habitants à la frontière orientale de la Saxe, un land allemand de l'est de l'Allemagne. La ville est connue pour sa prison de la Stasi qui fut construite à l'arrière du Palais de justice au début du siècle dernier, mais c'est aussi le berceau du marché de Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui. Selon les chroniques, en 1384, le roi Wenceslas (Wenzel) a autorisé la ville de Budissin à organiser un marché libre de la viande chaque samedi avant Noël, pour permettre à la population locale de chasser le froid glacial avec un en-cas et une boisson à la main. Le marché de Wenceslas à Bautzen existe d'ailleurs toujours et il attire chaque année plus de 100.000 visiteurs. C'est l'idéal pour les amateurs de nostalgie, mais les personnes à la recherche d'ambiance peuvent aujourd'hui se régaler dans des marchés de Noël bien plus beaux et plus grands en Allemagne.

La police des traditions

Pourquoi l'Allemagne est-elle jusqu'à ce jour la première destination absolue des amateurs de guirlandes de Noël ? Peut-être bien parce que la police des traditions, là plus qu'ailleurs, veille avec fermeté à ce que le marché de Noël garde son caractère authentique. Outre l'inévitable glühwein (vin chaud) et les saucisses, on y vend cependant aussi des cadeaux, des bonnets et des pulls très laids, mais en aucun cas cela ne devient bazar commercial. Dans certaines villes, les temps modernes ont désormais fait leur apparition, en témoigne l'émergence de marchés de Noël gay, même s'ils restent tout de même centrés sur les traditions et les anciens artisanats. Une autre grande différence par rapport aux marchés de Noël en Belgique ou aux Pays-Bas c'est que les nombreux stands de restauration et de fûts de bière s'ouvrent déjà au cours de la deuxième moitié de novembre, mais ferment aussi pendant la semaine précédant Noël.

Un seul marché de Noël ne suffit pas

Au hit-parade des marchés de Noël, on trouve Düsseldorf, Cologne et Oberhausen. À Düsseldorf, on ne se contente pas d'un seul marché de Noël, mais on y en a installé pas moins de six, sur autant de places de la ville. Comme ces places sont proches les unes des autres, les marchés semblent fusionner. L'ensemble du centre-ville se couvre de nostalgie de conte de fées, mais promet aussi une solide dose de shopping de Noël comme à Londres ou New York, grâce à son offre immense de magasins modernes. Deux pour le prix d'un, dit-on. Vous en trouverez plus encore à Cologne, où l'étincelant spectacle de lumières autour du Dôme majestueux s'étend dans l'ensemble de la ville. En dehors des attractions comme les marchés près du Dôme et sur l'Alter Markt, il y a aussi de plus petits endroits conviviaux comme le Hahnentorburg ou le théâtre pour enfants et les concerts de jazz dans le Stadtgarten (parc). Le marché de Noël d'Oberhausen, pas tellement connu chez nous, mais d'autant plus en Allemagne même, doit sa popularité, dans une large mesure, à la proximité de l'immense centre commercial CentrO (220 magasins et divers restaurants).

Marché de Noël pour débutants

Le meilleur marché de Noël pour débutants est indubitablement celui d'Aix-la-Chapelle. Il est situé à quelques kilomètres de la frontière et équipé de davantage de guirlandes et d'échoppes de restauration que vous n'ayez jamais vu en un seul endroit. Les rues moyenâgeuses du centre-ville et la vue sur l'hôtel de ville du quatorzième siècle et le Dôme vous transportent vers des époques révolues depuis longtemps. Du moins si vous n'êtes pas agacé par l'ébullition causée par les quelque cinq cent mille visiteurs du marché de Noël. Si vous désirez passer de la dimension d'escapade de Noël à celle de vraies vacances, le meilleur choix est alors Berlin. Ici aussi, places et rues revêtent des habits de Noël dans divers endroits de la ville, mais la capitale animée n'offre pas que les marchés, loin de là.