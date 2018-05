Mère et fille, complices sous le soleil de l'île Maurice

"À Maurice, le brassage culturel se fait dans le plus grand respect ", commente avec beaucoup de sérieux Jo, notre chauffeur, tandis que nous dépassons un groupe de femmes voilées sur notre droite et, sur l'accotement opposé, des chars surmontés d'ex-voto colorés. La veille a eu lieu le pèlerinage de Mahashivaratri à Grand Bassin et les kanwars, ces autels portatifs dédiés à Shiva, semblent temporairement à l'abandon sur le bas-côté. Ici, comme dans le sous-continent indien, ce festival est le plus important de l'année pour les hindous, et la coutume veut qu'ils partent des quatre coins de l'île pour converger vers le lac sacré, en direction de Bois Chéri. Habillés de blanc, les hommes portent sur leurs épaules ces arches de bambou sur lesquelles trônent des statues de la déesse, décorées avec soin de fleurs en papier, clochettes et guirlandes par leur village ou leur fédération.

...