Mieux que le luxe: le Palace !

En mai 1899, lorsque l'Elysée Palace ouvre ses portes à Paris, la haute société se presse pour tester le confort de l'un des premiers hôtels de voyageurs du continent. Derrière ses façades Art nouveau, le lieu - bâti pour accueillir les visiteurs les plus fortunés de l'Exposition universelle de 1900 - régale ses clients : studio photo, boutiques prestigieuses, galerie d'art et même agence théâtrale s'invitent dans le décor. Pour l'anecdote, l'espionne Mata Hari passera là sa dernière nuit dans un lit douillet, avant que les autorités ne viennent l'arrêter dans la chambre n°113. C'est également l'établissement qui, en France, sous la patte d'un businessman... british, imagina une architecture intérieure prenant pour coeur un immense hall d'accueil et de vie, dont tous les grands hôtels s'inspireront ensuite.

