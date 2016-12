Mons inaugure son village de Noël

Le marché de Noël est devenu l'un des événements festifs incontournables de la Cité du Doudou. Les 40 chalets, qui resteront accessibles pendant un mois, sont dispersés autour d'un grand sapin de Noël et d'une patinoire géante de 900 mètres carrés sur la Grand-Place.

Des animations sont prévues dans divers endroits du coeur de Mons, dont des concerts, des concours, des pistes de luge, une marche aux flambeaux le 18 décembre au départ de la Collégiale Sainte-Waudru, un marché des créateurs les 17 et 18 décembre à l'Hôtel de Ville et une "balade des cadeaux originaux" dans le centre-ville, où les boutiques seront ouvertes les dimanches 11 et 18 décembre ainsi que le 8 janvier, premier dimanche des soldes.

Une "soupe de la solidarité" sera également servie tous les jours dès 11h00 au chalet "info-soupe" sur la Grand-Place.