Nos 10 villes coup de coeur pour un city-trip culturel en Europe

Rome, Italie

Rome, ou la Ville Éternelle, est la ville culturelle par excellence. Se visitant à pied, du Vatican au Colisée en passant par les beaux jardins de la Villa Borghese, dans la capitale italienne, il est impossible de s'ennuyer. Rome romantique dans les ruelles de Trastevere, Culturelle, historique, mais aussi gourmande à l'heure de l'aperitivo...Il y en a pour tous les goûts.

5 bonnes raisons d'aller à Rome :

La culture : Découvrez la Colline du Palatin sur les hauteurs du Forum, le Colisée imprégné des combats de gladiateurs passés, les fameux Musées du Vatican, la Galerie Borghèse et les musées du Capitole... Sans oublier la Fontaine de Trévi.

Profitez de l'aperitivo en terrasse : Spritz, cocktails et assiettes de fromages et de charcuterie en début de soirée. Faire du shopping : autour de la Piazza di Spagna, sur la Via del Corso ou la Viale Marconi. Adonnez-vous au plaisir de flâner dans les ruelles de la ville et étourdissez-vous de ses innombrables boutiques.

Malte

Si l'idée d'un voyage à Malte séduit de plus en plus de touristes, l'île a su se préserver la beauté de ses paysages, où sont disséminés les édifices les plus anciens du monde. Carrefour culturel, patrimoine exceptionnel, climat méditerranéen et tempéré toute l'année, eau turquoise... L'île de miel mérite bien son nom. Malte regorge de sites et monuments historiques, dont parmi eux, les temples de Ggantija qui sont les plus anciens monuments érigés au monde.

Les paysages: Des falaises pour l'escalade, aux sentiers panoramiques pour les randonneurs, en passant par l'île de Gozo avec ses criques et ses plages sauvages pour décompresser.

La cuisine typique de l'île vous ravira par ses produits frais, olives, romarin et agrumes. L'atmosphère et l'accueil : Les Maltais sont un peuple accueillant, fruit du mélange de toutes les nationalités de la Méditerranée et relevé d'une pointe d'humour british. Les fêtes populaires et religieuses font partie intégrante de la vie des habitants de l'île. Carnaval, Mnarja (fête des illuminations), semaine sainte, festas, tous les prétextes sont bons pour s'amuser : feux d'artifice, concerts live et festins sont au programme. L'été, les touristes et les habitués se retrouvent sur les plages les plus populaires de l'île pour y faire la fête toute la nuit.

Edimbourg, Grande-Bretagne

Souvent associée aux kilts et aux cornemuses, la capitale écossaise ne se résume pas à son simple folklore. Réputée pour être l'une des villes les plus séduisantes et accueillantes d'Europe, Edimbourg abrite, entre histoire et modernité, une culture riche et une ambiance joyeuse et active.

5 bonnes raisons d'aller à Edimbourg :

L'histoire et les monuments : La ville d'Édimbourg compte de nombreux monuments historiques, en particulier dans sa vieille ville. On peut citer, notamment, l'incontournable château d'Édimbourg qui domine la ville, la cathédrale Saint-Gilles, le palais de Holyrood. En arpentant la vieille ville d'Édimbourg et le Royal Mile, vous serez transporté dans une autre époque.

: Découvrez les nombreux musées de la ville dont le National Gallery of Scotland qui possède une riche collection permanente (Velazquez, Gauguin, Monet, Rembrandt...). L'entrée est gratuite et vous pourrez y admirer les sculptures et peintures de l'un des plus beaux musées d'Ecosse (si ce n'est du Royaume-Uni). La nature omniprésente : Edimbourg est construite sur des collines volcaniques qui offrent des points de vue spectaculaires sur les environs, et de grandes étendues naturelles pour vous dégourdir les jambes.

: Edimbourg est construite sur des collines volcaniques qui offrent des points de vue spectaculaires sur les environs, et de grandes étendues naturelles pour vous dégourdir les jambes. L' atmosphère écossaise : Partager la convivialité écossaise, dans l'un des nombreux pubs à l'ambiance survoltée.

Partager la convivialité écossaise, dans l'un des nombreux pubs à l'ambiance survoltée. La gastronomie et le whisky : Dégustez des produits locaux de qualité tels que la fameuse viande de boeuf Angus, les poissons et crustacés pêchés sur les côtes de la mer du Nord et les légumes cultivés en abondance dans la région. L'Ecosse c'est également le pays du whisky. C''est ici que les meilleurs whiskies "single malt" sont produits.

Saint-Pétersbourg, Russie

Dynamique, artistique, culturelle et véritable oeuvre d'art à ciel ouvert, la perle de la Baltique à tous les atouts pour séduire. Ville aux multiples facettes qui mêle passé historique mouvementé, vie nocturne enflammée, architecture prestigieuse, vie artistique, tradition et modernité. Elle a quelque chose à offrir à chaque visiteur et ne tient qu'à le prouver.

5 bonnes raisons d'aller à Saint-Petersbourg :

L'architecture et les monuments : Saint-Petersbourg mêle de nombreux styles architecturaux qui découlent de la volonté de chaque souverain de marquer de son empreinte la ville, à travers le choix de tel ou tel architecte européen de génie. Vous trouverez donc autant des édifices de style baroque, classique ou renaissance mais aussi des cathédrales et églises orthodoxes, des statues de griffons, de lions, des sphinx égyptiens, etc.

Saint-Petersbourg est imprégnée de culture, encore une fois grâce à son passé prestigieux et certains tsars qui ont largement favorisé le développement de la vie culturelle. Qui dit Saint-Petersbourg dit théâtre, opéra, musées, académie des beaux-arts, palais et monuments prestigieux. Une vie nocturne endiablée : Les noctambules et les fêtards adeptes du bout de la nuit, ne seront pas en reste à Saint-Pétersbourg. Dans la plus occidentale des villes de Russie, la jeunesse aime se lâcher, faire la fête et danser en boîte de nuit.

Dégustez la spécialité nationale : le "borsch" à base de betteraves ou le "boeuf Stroganov" avec sa sauce à la crème fraîche et au paprika. En dessert, testez les "Varenyky", délicieux ravolis sucrés à la confiture. L'incontournable vodka: La fameuse boisson nationale. Et oui, si on voyage en Russie en général, à un moment ou un autre on finit par boire de la vodka. Elle est très bon marché et se consomme généralement accompagnée de "zakuski". Saint-Pétersbourg abrite même un musée dédié à cet alcool, emblème gastronomique national.

Bilbao, Espagne

La capitale culturelle du Pays basque, encaissée dans les collines verdoyantes du nord de l'Espagne, vaut le détour. Des rues étroites de la vieille ville à la Gran Via et au Nouveau Bilbao, vous aurez besoin d'un long week-end pour découvrir tous les aspects que la ville, - l'une des plus avant-gardistes d'Europe comme en témoigne le musée Guggenheim, - a à offrir. Son côté "ancienne ville industrielle re-dynamisée" branchée séduira les plus jeunes d'entre vous.

5 bonnes raisons d'aller à Bilbao :

LE musée: C'est pour lui que beaucoup font le déplacement. Le musée d'art moderne et contemporain ou Guggenheim Bilbao a été inauguré en 1997, et conçu par l'architecte américano-canadien Frank Gehry. Cette structure hors du commun est rapidement devenue le symbole de la ville.

L'art a modelé la face de Bilbao, à travers les musées, les excellentes galeries, les splendides antiquaires, les bibliothèques, les magasins de musique ou de BD distribués dans toute la ville. Un environnement privilégié : Bilbao et son environnement est un paradis pour pratiquer les sports de plein air. Randonnée, escalade, voies vertes, canoës-kayaks, voile, promenades en bateaux, plongée ou parapente: ce sont quelques -unes des activités que vous pourrez pratiquer dans les parcs naturels, sur les falaises, les plages et les montagnes.

Bilbao et son environnement est un paradis pour pratiquer les sports de plein air. Randonnée, escalade, voies vertes, canoës-kayaks, voile, promenades en bateaux, plongée ou parapente: ce sont quelques -unes des activités que vous pourrez pratiquer dans les parcs naturels, sur les falaises, les plages et les montagnes. L'atmosphère : Des festivals de qualité s'organisent tout autour du Pays basque. A Bilbao se déroule la prestigieuse saison d'opéras en mai, au Palais Euskalduna, un Centre de Congrès situé sur les rives de l'estuaire de Bilbao. Avec 2.164 sièges et la plus grande scène parmi les théâtres européens.

: Des festivals de qualité s'organisent tout autour du Pays basque. A Bilbao se déroule la prestigieuse saison d'opéras en mai, au Palais Euskalduna, un Centre de Congrès situé sur les rives de l'estuaire de Bilbao. Avec 2.164 sièges et la plus grande scène parmi les théâtres européens. La gastronomie basque: Saveurs traditionnelles et innovation culinaire : voilà les maîtres-mots de la gastronomie locale. Ne vous privez pas des pintxos, ces tapas basques. On se sert, on mange, et on fait les comptes après. De 13h à 19h, pour l'apéro.

Cracovie, Pologne

Seconde ville de Pologne par la taille et capitale culturelle du pays, Cracovie présente de nombreux aspects intéressants qui en font une destination appréciable été comme hiver. Cracovie, c'est avant tout le centre culturel de la Pologne, Connue pour ses nombreuses églises, sa belle architecture, ses différents monuments, une culture riche ainsi qu'une vie nocturne animée. Rappelez-vous qu'au Moyen-Age et à la Renaissance, la Pologne et la Lituanie formaient un grand empire puissant et influant dont Cracovie était la capitale.

5 bonnes raisons d'aller à Cracovie :

La culture : Le centre-ville historique est particulièrement bien conservé et agréable. Il est d'ailleurs inscrit dans son entier au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO depuis 1978. Découvrez également le château royal de Wawel, les mines de sel de Wieliczka et sur la place du marché, écoutez le Hejna?, une mélodie interprétée par un trompettiste toutes les heures de la tour la plus élevée de la Basilique.

Cracovie est une ville qui se visite à pied. Découvrez le charme de la vieille ville et ses petites ruelles avant d'aller boire un chocolat chaud dans les salons de thé cosy. Une gastronomie typique : Dégustez une zapienkaka, sorte de baguette farcie ou encore un plat de pierogi, sorte de gros raviolis fourrés à la viande, aux choux ou déclinés de façon sucrée au fruit. Ne manquez pas de déjeuner dans un "bar à lait", restaurant-cantine datant de l'ère soviétique qui propose des plats typiques très peu coûteux.

Aarhus, Danemark

2e plus grande ville du Danemark et fière de ses racines viking dont elle tire son nom, Aarhus a été choisie comme capitale européenne de la culture en 2017. Plus de 160 projets sont prévus sur des thématiques aussi diverses que : L'art peut-il changer le monde ? Une bonne raison, parmi d'autres, de découvrir cette ville scandinave qui ne manque pas d'atouts.

Bonnes raisons d'aller à Aarhus :

La culture : Les principales attractions touristiques de la ville sont l'Århus Domkirke, la cathédrale la plus haute et la plus longue du Danemark et l'Aarhus Rådhus (Hôtel de ville), dessiné par Arne Jacobsen. La ville est réputée pour son dynamisme en matière de design et d'architecture. L'un des monuments les plus surprenants est le musée d'art contemporain ARoS, qui est aussi l'un des plus grands musées d'Europe.

Destination shopping reconnue au Danemark, elle offre un large choix de magasins, permettant de découvrir les marques du nord, souvent à la pointe, mais aussi des ateliers de designers et des boutiques alternatives. La nature: à quelques minute à vélo du centre se trouvent de nombreuses forêts et espaces naturels à explorer, ainsi que la plage. Aarhus a privilégié les déplacements à vélo et tout se fait en deux roues, sur les nombreuses pistes cyclables de la ville. Un système de vélo en libre partage a même été créé.

Aarhus est l'une des plus anciennes cité de Scandinavie, tout en ayant l'une des moyennes d'âge les plus basses d'Europe. Peuplée de 40.000 étudiants environ sur une population totale de près de 240.000 habitants, Aahrus est en effet connue pour être une ville à la mentalité jeune et dynamique. Vivre paisiblement: Portant le surnom "The City of Smiles", Aahrus est souvent présentée comme étant la ville la plus heureuse du Danemark, lui-même désigné pays le plus heureux du monde. C'est dire. Entre son centre-ville, petit mais charmant, ses nombreux restaurants le long du canal, et ses espaces verts, la ville offre en effet une excellente qualité de vie à la scandinave.

Paphos, Chypre

Après San Sebastian et Wroclaw, c'est autour de la ville située sur l'île de Chypre d'être élue pour 2017, tout comme Aarhus au Danemark. Sur la côte sud-ouest de Chypre, Pafos (ou Paphos) est une station balnéaire florissante. Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco pour ses trésors archéologiques, la capitale de "l'Île d'Aphrodite" ou "l'île aux 340 jours de soleil par an" ravira les amoureux du duo plage & culture.

5 bonnes raisons d'aller à Paphos :

La culture et le patrimoine: S'il n'y en avait qu'une à retenir parmi les merveilles archéologiques de Paphos, ce serait Kato Paphos. Des mosaïques antiques, d'une finesse et d'un style extraordinaires, sont parmi les plus grandes et les plus belles de la Méditerranée.

Carrefour entre Orient et Occident, Paphos possède de beaux vestiges gréco-romains mais aussi des édifices byzantins. Climat idyllique et nature préservée: A Chypre, il fait beau toute l'année, ou presque. Même en hiver, il fait suffisamment bon pour déjeuner dehors en manches courtes. Les routes secondaires qui longent le littoral au nord de Paphos mènent à la baie de Chrysochou. Emportez maillot et serviette, le cadre est intact : mer d'un bleu azur, village aux petites maisons et barques de pêcheurs.

Les Chypriotes sont très agréables et accueillants et séjourner chez l'habitant est courant, c'est une excellente option pour les petits budgets. Les Chypriotes adorent danser et faire la fête. Bien manger: Dans les tavernes que l'on trouve à Paphos, on picore avec convivialité les mezzes installés sur la table. Dans la région de Paphos, on goûtera aux délicieux poissons et aux fruits de mer. Niveau vins, Chypre s'est forgé une solide réputation grâce à ses vignobles gorgés de soleil.

Berlin, Allemagne

Réputée pour son architecture, ses concept-stores, son électro, ses galeries d'art, Berlin est l'une des capitales européennes incontournables à visiter. Bohème, la capitale allemande est l'une des métropoles les plus dynamiques d'Europe. Est-Ouest, mélange des genres et des cultures, Berlin se visite sans modération, jusqu'au bout de la nuit.

5 bonnes raisons d'aller à Berlin

La culture et l'histoire: Pour les férus d'histoire (ou pas d'ailleurs), Berlin possède d'innombrables souvenirs sur notre histoire européenne, liées pour toujours à celle de Berlin : le Mémorial de l'Holocauste, le Reichstag, la Porte de Brandebourg, le Mémorial du mur et le quartier de Friedrichshain abrite le seul pan du Mur encore debout.

Berlin possède un grand nombre de musées : plus de 150. Beaucoup sont concentrés sur la bien nommée Ile des Musées. Le Musée de Pergame (Pergamon Museum) est une des attractions les plus populaires de Berlin. Ce musée est mondialement connu pour ses trésors archéologiques. Les espaces verts: Berlin est une ville très étendue et donc dans la capitale allemande, on respire. La ville voit vert avec ses 2.500 parcs, parmi lesquels le Tiergarten au milieu de la ville ou le parc du château de Charlottenburg. Wannsee, plus excentré, est le lieu idéal pour faire du vélo et profiter des plages à quelques minutes de Berlin.

Après des années de frustration, les années 1990 ont soufflé un vent de liberté sur toute une génération d'Allemands. Les habitudes se sont ancrées et les Berlinois savent indéniablement faire la fête : des prix attractifs, des lieux qui ne ferment jamais avant le lever du jour, des transports disponibles toute la nuit, sans compter les centaines de bars et de restaurants pour manger à n'importe quelle heure. La vie de bohème : Avec des loyers démocratiques, notamment dans l'ex-Berlin-Est, une foule d'artistes venus de toute l'Europe s'est installée pour y travailler. Conséquence: les galeries sont omniprésentes et la ville est un véritable geiser d'événements underground qui détrônent souvent la culture "officielle".

: Avec des loyers démocratiques, notamment dans l'ex-Berlin-Est, une foule d'artistes venus de toute l'Europe s'est installée pour y travailler. Conséquence: les galeries sont omniprésentes et la ville est un véritable geiser d'événements underground qui détrônent souvent la culture "officielle". L'art de rue: L'East Side Gallery en est la plus belle illustration. En effet, ce morceau du mur long de 1,3 km sert de support à 106 peintures réalisées par des artistes du monde entier. Cette exposition est la plus grande galerie permanente en plein air dans le monde.

Bordeaux, France

Située près de l'océan et dotée de quais rénovés de façon moderne et intelligente, Bordeaux achève une flamboyante mutation. Vins grands crus, gastronomie et art de vivre, La cité girondine a récemment été consacrée ville à visiter en 2017 par le Lonely Planet. L'offre culturelle de Bordeaux semble incessante et très riche, les spectacles, pièces de théâtre et concerts s'enchaînent.

5 bonnes raisons d'aller à Bordeaux :

Le patrimoine: Des façades du 18e siècle des quais aux ruelles du quartier Saint-Michel, Bordeaux compte 1.810 hectares classés au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2007. Par ailleurs, ce sont aussi plus de 350 édifices classés ou inscrits aux Monuments Historiques. Pensée et redessinée par les urbanistes au 18e siècle, la ville offre un agencement et une harmonie qui impressionnent.

Théâtre contemporain, concerts, galeries d'art, etc... L'offre culturelle de Bordeaux est quasi infinie. D'une part, la ville est réputée pour ses auteurs de BD et ses galeries d'art, d'autre part, les nouvelles salles de musique permettent le croisement de toutes sortes de styles et de techniques. Découvrir l'univers du vin: Bordeaux et son vignoble sont indissociables. Pour ceux qui aiment les dégustations et l'histoire de la viticulture, la ville propose une variété d'excursions, des ateliers et des croisières autour du vin.

Bordeaux et son vignoble sont indissociables. Pour ceux qui aiment les dégustations et l'histoire de la viticulture, la ville propose une variété d'excursions, des ateliers et des croisières autour du vin. Prendre des étoiles pleins les yeux: Restaurants étoilés, gastronomiques ou bonnes tables: à Bordeaux, l'offre culinaire aussi est impressionnante. Citons notamment la Grande Maison de Pierre Gagnaire, le Quatrième Mur de Philippe Etchebest ou le Pressoir d'Argent de Gordon Ramsey. .

Par Justine Toussaint (stg)