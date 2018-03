Onze centres de ski ouverts en provinces de Liège et du Luxembourg

Les fondeurs ont rendez-vous au Thier des Rexhons sur les hauteurs de Spa, mais aussi au Signal de Botrange, à la Baraque Michel et au Mont Spinette dans les hauts plateaux des Fagnes. Dans l'Eifel, il faudra prendre la direction d'Elsenborn. Les pistes de Manderfeld et Loscheimergraben accueilleront les amateurs de poudreuse dans la vallée de l'Our. Cette station a été ouverte toute la semaine dernière, permettant une pratique constante du ski de fond depuis maintenant 29 jours en Belgique. Cela porte le nombre de jours de ski en Belgique à 42 pour l'hiver 2017-2018, ce qui en fait une bonne saison. La couche de neige varie actuellement entre 10 et 20 centimètres. Les accès sont dégagés et la glisse se déroule dans des conditions moyennes, précise le gestionnaire du signal de Botrange.