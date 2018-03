Pays-Bas: en Frise, à la découverte d'une capitale culturelle 2018 peu connue

On n'arrive pas en Frise par hasard : éloignée des grandes routes migratoires de vacances, elle reste l'une des provinces les moins connues des Pays-Bas. Tout juste en voit-on quelques images les hivers d'exception lorsque les canaux ont gelé en profondeur et que les patineurs peuvent s'élancer pour la célèbre Course des 11 Villes (Elfstedentocht). Aujourd'hui, en période de grand froid comme de canicule, l'itinéraire est une base de départ idéale pour découvrir la région et ses cités historiques. En fait de villes, on est parfois surpris de tomber sur ce qui ressemble plus à un village perdu, comme Sloten, au sud-est de la province. Avant de devenir la " plus petite ville des Pays-Bas ", celle-ci fut au xvie siècle un carrefour commercial convoité. Son plan de défense fait de canaux, de remblais et de portes fortifiées lui a évité de tomber dans l'escarcelle des puissances de l'époque. Restent de ce Siècle d'Or d'élégantes bâtisses qui se font toujours face de part et d'autre de la petite rivière traversant le hameau : l'ancien hôtel de ville, l'église protestante, la boulangerie, la boucherie et, tout au bout, le moulin. Dès qu'il fait beau, les terrasses ne désemplissent pas et l'ambiance villageoise se prolonge tard le soir. Et chaque vendredi d'été, il ne faut pas manquer cette reconstitution historique : une escouade d'artilleurs en costume vient faire tonner le canon - liégeois - posté près du moulin.

...