Paysage féérique: le Sahara sous la neige (en images)

Le Sahara sous la neige, une carte postale féérique peu commune mais un phénomène qui n'est pourtant pas si rare dans cette région de l'Algérie. Des événements, qui, à chaque fois, surprennent pourtant les populations, peu habituées à ce type de précipitations. Sur les réseaux sociaux, le désert avec son "burnous" (manteau berbère) blanc fait le bonheur des internautes avec des situations plutôt insolites: on y voit des dromadaires marcher sur la neige ainsi que des dunes de sable et des palmeraies enneigées.

The snow in the Sahara?Algerian Sahara #Algérie #Algeria pic.twitter.com/hqU20qXx5i