Pharmacie de vacances : la check-list pour ne rien oublier

Une pharmacie de voyage doit contenir tous les produits nécessaires à la prévention et au traitement des risques les plus courants. Il n'est donc pas nécessaire d'emporter avec vous la totalité de votre placard, surtout si vous partez dans un pays où les pharmacies sont faciles d'accès et où vous pourrez facilement consulter un médecin.

Néanmoins, il est utile de se confectionner une petite trousse de secours pour parer au plus urgent et ne pas devoir courir chez le pharmacien au moindre bobo. Nous avons donc fait la liste des indispensables. À vous aussi de l'adapter en fonction de votre destination et de votre cas personnel.

Les produits de protection de la peau

- Un crème solaire : elle doit être adaptée à votre type de peau et être remplacée chaque année.

- Un baume pour les lèvres avec un indice de protection solaire.

- Une crème apaisante pour soigner les coups de soleil. Si vous allez dans un pays chaud et que vous êtes capable de reconnaitre un plan d'aloès vera, n'hésitez pas à vous servir du gel qui se trouve à l'intérieur des feuilles pour badigeonner vos brûlures. C'est très efficace.

- Un après-solaire pour hydrater la peauAnti moustique : un adapté aux enfants et un pour les adultes.

- Une pommade calmante en cas de piqûre

Les pansements (à emporter partout, surtout si vous avez des enfants)

- Des pansements

- Des compresses

- Des bandages

- Du désinfectant

- Des pansements contre les ampoules

Les médicaments (version adulte et version pédiatrique)

- Contre les diarrhées

- Des sachets de solutions de réhydratation

- Contre les nausées et le mal du transport

- Contre la constipation

- Contre les vomissements

- Contre les crampes d'estomac

- Contre la douleur et la fièvre (paracétamol)

- Un antiallergique

Les produits spéciaux (selon votre destination et votre cas personnel)

- Une réserve suffisante de vos médicaments habituels si vous souffrez d'asthme, de diabète ou de surtension.

- Les fumeurs peuvent prendre des patchs à la nicotine ou des chewing-gums pour le voyage.

Mais aussi :

- Des ciseaux

- Une pince à épiler et une pince à tique si vous risquez d'en croiser

- Un thermomètre

- Un spray nasal à l'eau de mer et/ou un mouche-bébé

- Un gel à l'arnica pour les bosses et les coups, une pommade au calendula pour les irritations, brûlures et piqûres et une pommade cicatrisante pour les plaies.

- Suffisamment de couches pour votre bébé (surtout si vous voyagez dans un pays où elles sont vendues très cher)

- Votre moyen de contraception habituel

- Des préservatifs

Tout le reste dépend de votre destination. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.