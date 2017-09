Phénomène rare: Irma a aspiré l'eau des plages des Bahamas (VIDEO)

Un phénomène rare s'est créé suite au passage de l'ouragan Irma aux Bahamas. Ce dernier, de par son intensité extrême, a réussi à changer la forme d'un océan sur une des plages de l'île. L'océan a tout simplement disparu, les eaux se sont retirées des rives pendant plusieurs heures dans la journée du 9 septembre.

Des images spectaculaires filmées à Long Island montrent que l'eau a été totalement absorbée par l'ouragan, laissant à découvert des quais. Par endroits, on voit coquillages et poissons morts sur la plage de Long Island qui n'est plus qu'une étendue de sable.

An ocean used to be here. #HurricaneIrma stole it away. https://t.co/p2kzbakCWq pic.twitter.com/7KqwL49D0t