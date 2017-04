Plitvice, le paradis vert de la Croatie

La ville de Karlovac, au sud de la capitale Zagreb, donne accès au coeur verdoyant de la Croatie, dans l'intérieur des terres. L'écotourisme s'y développe progressivement, en particulier le long de la rivère Mrežnica aux innombrables cascades. Mais c'est plus au sud, dans la région très préservée de Lika, qu'on découvre les plus beaux paysages...

Une vieille femme apparaît sur le seuil de sa maison en bois, bâtie au bord de la Gacka, et nous indique d'où partir en canoë sur les eaux de ce cours d'eau cristallin, célèbre pour ses truites. Nous pagayons dans ce paysage intact, où le temps semble avoir suspendu son vol. Des vaches placides paissent au bord de la rivière et les poules d'une ferme proche courent en liberté. Le pays comptait de nombreux moulins à eau. Les rares exemplaires encore debout ont été restaurés et on peut y revivre la tradition meunière.

Les cascades du parc national

Le parc national de Plitvice (région de Lika) compte 16 lacs d'altitude reliés entre eux par de spectaculaires chutes d'eau et cascades. Ce site, classé au patrimoine mondial, attire chaque année un bon million de visiteurs mais on a pourtant l'impression d'y être seul sur terre. Des sentiers font le tour des lacs, avec ici et là de charmants petits ponts de bois. Les amateurs de VTT y trouvent aussi des pistes cyclables. Nous optons pour une sortie en bateau sur l'un des lacs les plus grands et les plus hauts perchés. Les eaux étales et turquoises sont bordées de forêts de hêtres et de pins.

Nous ne sommes qu'à 15 km de la frontière bosniaque. " Pendant la guerre, le parc est resté fermé durant cinq ans, ce qui a fait beaucoup de bien à la faune et à la flore, raconte notre guide, tout en tenant la barre. On trouve ici des ours, des loups, des chats sauvages et toutes sortes d'oiseaux rares. " Le parc national ne manque pas non plus de petits hôtels, de pensions et de chalets de vacances. Les balades à cheval sont également très appréciées.

Sur le chemin du retour vers Zagreb, nous décidons de goûter la fameuse truite, spécialité de la région. Nous faisons halte à Rastoke, un petit village idyllique avec ses moulins à eau qui se reflètent dans la rivière Slunjèica. Les 30 familles du hameau louent des chambres aux touristes. Rastoke offre en version miniature toutes les beautés de la région : des cours d'eau scintillants sertis dans un écrin de verdure à couper le souffle.

Filip Godelaine