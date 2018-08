Plopsaland De Panne redevient Meli Park durant deux week-ends

Meli Park, qui appartenait à la famille Florizoone, a été vendu à Studio 100 en 1999. Un an plus tard, le parc est devenu Plopsaland De Panne. De nombreux nostalgiques pensent encore à Meli Park, parc familial créé autour des abeilles dont les origines remontent à 1935.

Durant les week-ends des 1 et 2 et des 8 et 9 septembre, Plopsaland sera transformé en Meli Park. "Après 18 ans, nous pensons qu'il est temps de ramener un peu de nostalgie dans le parc. Nous allons recréer l'atmosphère de Meli avec sa musique reconnaissable et des décorations authentiques comme les abeilles de l'attraction très populaire qu'était Apirama", explique Steve Van den Kerkhof.

Pour les nostalgiques, la mascotte et le spectacle de perroquets seront de retour durant ces week-ends festifs. Des photos seront exposées afin de rappeler aux visiteurs ce qu'était Meli Park. Quelques attractions de l'époque comme le bateau pirate ou le Splash sont toujours présentes à Plopsaland.

Belga