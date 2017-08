Plus de 400 activités pour les journées du patrimoine en Wallonie

Cette thématique met en évidence le rôle primordial joué par les voies de communication dans le développement économique, touristique et patrimonial de la Wallonie. L'occasion aussi de promouvoir l'écomobilité à travers des activités à réaliser à pied, à vélo, en bateau, en train... Sur l'ensemble de la programmation, un quart des propositions sont localisées en province de Liège. "On peut épingler le château de John Cockerill à Seraing dont les usines ont réalisé des ouvrages d'art exceptionnels, l'île Robinson à Visé avec différentes visites guidées qui mettront en exergue les ponts et anciennes voies romaines, la découverte des anciens métiers de la batellerie à Esneux, l'ouverture de différentes gares comme celle de Chaudfontaine, la balade en bus historique et en train à vapeur à Sprimont, différents ouvrages d'art comme le canal de l'Ourthe à Angleur ou l'écluse d'Ampsin...", commente Sophie Denoël, coordinatrice des Journées du patrimoine. Cette année, la ville mise à l'honneur est Liège. La soirée inaugurale de cette 29e édition aura donc lieu le 8 septembre à l'île Monsin, où se dérouleront un spectacle alliant féerie et patrimoine ainsi qu'un feu d'artifice. Parmi les propositions liégeoises, citons la croisière sur la Meuse, à bord du bateau promenade Prince Albert, qui emmènera à la découverte des ponts et passerelles de Liège, du pont-barrage de l'île Monsin, du canal Albert et du Port autonome de Liège.