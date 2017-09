Pour votre prochain city trip, choisissez Bochum

Vous voyagez en train? Alors, votre citytrip commence dès que vous arrivez à la gare. À 200 mètres de la gare centrale, vous vous trouvez au bord du célèbre Triangle des Bermudes, le quartier de restaurants et de sorties le plus animé de toute la Ruhr. Il est difficile de résister à la tentation de la saucisse au curry, mais heureusement la gastronomie de la ville ne s'arrête pas là. La bière coule à flots dans les cafés et les pubs et beaucoup d'entre eux possèdent un Biergarten. Et, si vous n'aimez pas la bière, vous trouverez sans problème un cocktail ou un verre de vin.

Le paradis des enfants

Bochum doit sa réputation à son offre impressionnante d'art et de culture. Le Deutsches Bergbau-Museum (le plus grand musée de la mine allemand connu dans le monde entier) et le Musée des Beaux-Arts sont les lieux touristiques les plus prisés de la ville. Cependant, les divertissements ne s'arrêtent pas là : au Eisenbahnmuseum Bochum, un musée pour enfants et parents qui n'aiment pas les musées, on est aveuglé par les phares de locomotives et de wagons de marchandises de l'époque. Le Planétarium Zeiss permet d'admirer les étoiles, de traverser le système solaire et d'assister aux shows pour enfants intitulés "L'histoire du soleil solitaire" et "Les Dinos dans l'espace".

Une jungle de jungles

S'il y a un demi-siècle Bochum était grise, aujourd'hui, elle est verte. Le Jardin botanique de Bochum, situé à l'université locale, ravira les amateurs de nature. Les serres du jardin abritent des plantes exotiques venues de la Méditerranée, des îles Canari, d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud. On se retrouve pour ainsi dire dans une jungle de jungles. L'attraction principale est sans conteste le nénuphar géant Victoria dont les feuilles rondes affichent un diamètre d'1,5 mètre. Un peu plus loin, on se retrouve soudain dans un paysage rocailleux couvert de plantes et de fleurs capables de survivre dans un climat aux étés courts et aux hivers rudes. Au printemps, les Edelweiss et Enzian en fleurs font du jardin alpin un endroit merveilleux.

Conscience écologique

Le Jardin botanique propose une section de plantes à la valeur nutritive importante pour l'homme: des sources d'amidon, de protéines, de sucres, de fibres, d'huile... Sans s'en rendre compte, on affûte sa conscience écologique. En plus, les serres vous enseignent tout sur les vertus médicinales des plantes. Et vous expliquent comment ces vertus peuvent se transformer en poisons. Et si vous êtes accompagnés d'enfants, n'hésitez pas à les emmener au Tierpark und Fossilium Bochum, un petit parc animalier, où l'on a fait le tour en moins d'une heure.

Flâner agréablement

Qu'est-ce qui manque encore? Peut-être un soupçon de shopping. Pas de panique : le Ruhr Park à Bochum est l'un des plus grands centres commerciaux d'Allemagne, avec plus de 100 boutiques, grandes enseignes, cafés et restaurants. Il fait également bon flâner dans la zone sans voitures du centre-ville. Le seul inconvénient de Bochum finalement, c'est qu'une visite y passe en un clin d'oeil.