Prague en 13 adresses branchées

Pris en sandwich entre deux grands parcs, dans le méandre de la rivière Moldau, les quartiers Letná et Hole?ovice forment ensemble Prague 7. Ambiance artistique pour le premier et style industriel pour le second, ils ont tous deux changé à un rythme effréné. De jeunes créatifs s'y sont installés, attirés par le caractère brut des lieux et les logements abordables. Les bâtiments abandonnés et les night-shops ont été remplacés par des boutiques de designers et des restaurants branchés, faisant de ce spot l'un des plus hype de la ville.

