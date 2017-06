Première édition de la Nuit Romantique ce 24 juin

"Ce concept unique en Belgique est d'ores et déjà une magnifique réussite au-delà de nos frontières, notamment dans les Plus Beaux Villages d'Italie", précise Alain Collin, Président de l'association "Les Plus Beaux Villages de Wallonie".

Cet événement est voué à devenir annuel afin de permettre "la rencontre entre un lieu de beauté, de mémoire et d'harmonie, et les émotions du public". Car le but de l'opération est bien évidemment de mettre en valeur ces neuf villages afin qu'ils deviennent des ambassadeurs du tourisme rural. "A travers la mise en place d'une manifestation récurrente comme La Nuit Romantique, notre objectif est d'accroître la valorisation touristique de nos richesses patrimoniales et d'augmenter la satisfaction des visiteurs" souligne encore Alain Collin.

Lors de cette nuit du samedi 24 juin, le public aura l'occasion de découvrir outre des spectacles sons et lumières, mais aussi des dégustations culinaires d'ici et d'ailleurs. Et le communiqué de l'association des Plus Beaux Villages de Wallonie précise que le fil conducteur de ces festivités sera "une ambiance lumineuse romantique renforçant la féérie du patrimoine culturel et naturel des plus beaux villages wallons". Tout un programme !