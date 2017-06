Quatre destinations où vivre la magie de Harry Potter

"Le Monde ensorcelant d'Harry Potter" en Floride

Le parc de loisirs consacré à Harry Potter et à son univers ouvert depuis 2010 en Floride, baptisé "Le Monde ensorcelant d'Harry Potter", recrée l'univers des personnages créés par J.K.Rowling à l'aide d'attractions, de magasins, mais aussi d'un restaurant. L'univers du petit sorcier et de ses amis prend vie dans ce parc de loisirs où les fans retrouvent de nombreux endroits symboliques de l'histoire, notamment le célèbre château de Poudlard. Dès l'entrée du parc, les visiteurs pénètrent par le "Pré-au-Lard" et sa fameuse gare qui accueillera le Poudlard Express, le train magique. Un peu plus loin, le public est invité à faire un tour dans le magasin de farces et attrapes de Zonko. Une volière à hiboux a aussi été imaginée. Et le public a la possibilité d'envoyer des lettres estampillées "Pré-au-Lard" et timbrées par un timbre officiel du Monde ensorcelant d'Harry Potter.

La visite des plateaux de tournage, depuis Londres

Il est possible de visiter les plateaux de tournage des studios Warner Bros. Vous y découvrirez l'envers du décor des films et bien d'autres surprises magiques ! Départ depuis Londres en bus organisé. En pratique, pour visiter le Harry Potter Studios Tour, il est impératif d'acheter ses tickets à l'avance, car il est impossible de les acheter sur place. Les billets comprennent un aller-retour en car depuis le centre de Londres et l'entrée au Studio.

Une promenade sur les pas d'Harry Potter, à Londres

À pied dans les rues de Londres, découvrez les lieux de tournage des films lors d'une visite guidée. Vous découvrirez le ministère de la Magie, des pubs qui ont servi de lieu de tournage, le Millenium Bridge, la gare de King's Cross, etc.

Un voyage sur les traces d'Harry Potter, en Écosse

La plupart des lieux qui apparaissent dans les films peuvent être visités en Écosse. Beaucoup de plans extérieurs - en particulier les scènes à l'extérieur de l'école Poudlard - ont été filmés dans une Écosse rurale, brutale et mystérieuse. Il est possible, par exemple, de faire un voyage dans le célèbre train à vapeur "Jacobite Steam Train", le vrai Poudlard Express, qui traverse certains des endroits les plus spectaculaires des Highlands, entre les montagnes et les lacs de la côte ouest d'Écosse; mais également de découvrir Glen Nevis, Glencoe et le Viaduc de Glenfinnan, entre autres.